Надаль в начале ноября станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович в начале ноябре потеряет звание первой ракетки мира. Его опередит испанец Рафаэль Надаль, сообщает в «Твиттере» журналист Хосе Моргадо.

«Джокович не сыграет в Вене или Базеле, так что Рафаэль Надаль будет новой первой ракеткой мира 4 ноября. Ноле потеряет 1600 очков в тот день, Надаль — 0. Так что если Надаль даже не сыграет в Париже, а Новак выиграет этот турнир, то Рафа всё равно вернётся на первую строчку», — написал Моргадо.

Сегодня, 11 октября, Джокович не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 5:7, 3:6. Уроженец Белграда не сумел защитить титул, завоёванный в прошлом году.