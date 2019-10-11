Надаль в начале ноября станет первой ракеткой мира
Сербский теннисист Новак Джокович в начале ноябре потеряет звание первой ракетки мира. Его опередит испанец Рафаэль Надаль, сообщает в «Твиттере» журналист Хосе Моргадо.
«Джокович не сыграет в Вене или Базеле, так что Рафаэль Надаль будет новой первой ракеткой мира 4 ноября. Ноле потеряет 1600 очков в тот день, Надаль — 0. Так что если Надаль даже не сыграет в Париже, а Новак выиграет этот турнир, то Рафа всё равно вернётся на первую строчку», — написал Моргадо.
Сегодня, 11 октября, Джокович не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 5:7, 3:6. Уроженец Белграда не сумел защитить титул, завоёванный в прошлом году.
Циципас добыл волевую победу над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 Шанхая
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