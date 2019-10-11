Медведев — о своей подаче: я просто уничтожал

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, прокомментировал выход в полуфинал. В четвертьфинале он обыграл представителя Италии Фабио Фоньини (10) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Я переживаю о своей форме, но в хорошем смысле. Я знаю, что нужно сохранять концентрацию и продолжать упорно работать каждый день, чтобы не потерять этот уровень.

В плане подачи это, пожалуй, была моя лучшая игра в сезоне. Не знаю, что случилось. Я просто уничтожал», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Медведев поспорит с греком Стефаносом Циципасом. Турнир в Шанхае завершится 13 октября.

Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

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