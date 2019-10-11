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Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае

Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае
Теннис / ATP 0

23-летний российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, поделился ожиданиями от полуфинального матча с 21-летним представителем Греции Стефаносом Циципасом.

«Несмотря на то что во всех предыдущих матчах со Стефаносом я победил, это были упорные поединки. С каждой неделей он прибавляет. Он всё ещё очень молод. Если учитывать возраст, то можно сказать, что у него есть на два года больше для достижения прогресса», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

В четвертьфинале россиянин обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:6 (7:4), а Стефанос оказался сильнее первой ракетки мира, действующего чемпиона серба Новака Джоковича — 3:6, 7:5, 6:3.

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