А. Зверев с 6-го матчбола одолел Федерера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Германии Александру Звереву (5) со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Александра 17 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Немец одержал победу с шестого матчбола.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Зверев поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия, 4) — Маттео Берреттини (Италия, 11).
В 2018 году чемпионом турнира в Шанхае стал серб Новак Джокович. В финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.
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