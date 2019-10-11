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А. Зверев с 6-го матчбола одолел Федерера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

А. Зверев с 6-го матчбола одолел Федерера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Германии Александру Звереву (5) со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Александра 17 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Немец одержал победу с шестого матчбола.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Зверев поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия, 4) — Маттео Берреттини (Италия, 11).

В 2018 году чемпионом турнира в Шанхае стал серб Новак Джокович. В финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 13:30 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
3 		7 9 3
         
Роджер Федерер
3
Швейцария
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