А. Зверев — о победе над Федерером: наконец-то играю так, как надо

Немец Александр Зверев поделился впечатлениями от победы в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае со швейцарцем Роджером Федерером со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.

«Наконец-то я начинаю играть так, как надо. Весь год я играл в оборонительный теннис и не ощущал уверенности в свои силах.

Федерер всегда найдёт возможность вернуться в игру. Он всегда будет доставлять трудности на корте, как сегодня. Чтобы получить шанс в матче с ним, нужно играть в свой лучший теннис. Я знал, что если продолжу играть так, как в первых двух сетах, то получу шансы в третьем», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

За выход в финал Александр поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия) — Маттео Берреттини (Италия).