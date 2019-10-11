А. Зверев — о победе над Федерером: наконец-то играю так, как надо
Немец Александр Зверев поделился впечатлениями от победы в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае со швейцарцем Роджером Федерером со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.
«Наконец-то я начинаю играть так, как надо. Весь год я играл в оборонительный теннис и не ощущал уверенности в свои силах.
Федерер всегда найдёт возможность вернуться в игру. Он всегда будет доставлять трудности на корте, как сегодня. Чтобы получить шанс в матче с ним, нужно играть в свой лучший теннис. Я знал, что если продолжу играть так, как в первых двух сетах, то получу шансы в третьем», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.
За выход в финал Александр поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия) — Маттео Берреттини (Италия).
А. Зверев с 6-го матчбола одолел Федерера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
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