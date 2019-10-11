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Берреттини обыграл Тима в Шанхае и в полуфинале сыграет с А. Зверевым

Берреттини обыграл Тима в Шанхае и в полуфинале сыграет с А. Зверевым
Теннис / ATP 0

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) австриец Доминик Тим, посеянный под четвёртым номером, уступил представителю Италии Маттео Берреттини (11) со счётом 6:7 (8:10), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

Тим не сделал ни одного брейка, а его соперник реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Кроме того оба теннисиста выполнили по 6 эйсов и совершили по 1 двойной ошибке.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Берреттини поборется с немцем Александром Зверевым, который ранее нанёс поражение третьей ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру.

В 2018 году чемпионом турнира в Шанхае стал серб Новак Джокович. В финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 15:55 МСК
Маттео Берреттини
13
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		4  
         
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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