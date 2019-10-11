Берреттини обыграл Тима в Шанхае и в полуфинале сыграет с А. Зверевым

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) австриец Доминик Тим, посеянный под четвёртым номером, уступил представителю Италии Маттео Берреттини (11) со счётом 6:7 (8:10), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

Тим не сделал ни одного брейка, а его соперник реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Кроме того оба теннисиста выполнили по 6 эйсов и совершили по 1 двойной ошибке.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Берреттини поборется с немцем Александром Зверевым, который ранее нанёс поражение третьей ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру.

В 2018 году чемпионом турнира в Шанхае стал серб Новак Джокович. В финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.