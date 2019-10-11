«Это моё время». Зверев бурно отпраздновал победу в матче с Федерером в Шанхае

Немецкий теннисист Александр Зверев успешно преодолел четвертьфинальный барьер «Мастерса» в Шанхае (Китай), обыграв в трёх сетах швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.
Напомним, 22-летний уроженец Гамбурга выиграл встречу с шестого матчбола. После победы он повернулся лицом к своей ложе и закричал по-английски: «Это моё время!»
В текущем сезоне Зверев впервые обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP. До этого он проиграл четыре матча. Кроме того немец в личных встречах с Федерером повёл — 4-3.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Зверев поспорит с представителем Италии Маттео Берреттини.
В 2018 году чемпионом «Мастерса» в Шанхае стал серб Новак Джокович.
Видео доступно на странице ATP Tennis в «Твиттере».
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