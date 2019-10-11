Первая ракетка России Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в 1/4 финала турнира в Линце (Австрия). Она в двух партиях взяла верх над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

В активе Александровой 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из восьми. Младенович 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в финал россиянка поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.