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Первая ракетка России Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

Первая ракетка России Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в 1/4 финала турнира в Линце (Австрия). Она в двух партиях взяла верх над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

В активе Александровой 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из восьми. Младенович 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в финал россиянка поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.

Линц. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 18:15 МСК
Екатерина Александрова
35
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Кристина Младенович
46
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
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