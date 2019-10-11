В Шанхае образовался самый молодой состав полуфиналистов «Мастерса» с 2007 года
На соревнованиях в Шанхае, впервые с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 2007 года, сформировался самый молодой состав участников полуфиналов на турнирах категории ATP 1000. Тогда в 1/2 финала сыграли Энди Роддик (24), Новак Джокович (19), Энди Маррей (19) и Рафаэль Надаль (20).
На турнире в Шанхае завтра, 12 октября, встретятся:
Стефанос Циципас (21) — Даниил Медведев (23),
Маттео Берреттини (23) — Александр Зверев (22).
Кроме того, это первый с 1999 года «Мастерс», в котором ни одному из полуфиналистов не исполнилось 24 года.
В 2018 году чемпионом турнира в Шанхае стал серб Новак Джокович. В финале он победил хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4. В нынешнем сезоне призовой фонд соревнований составил $ 8 322 885.
«Это моё время». Зверев бурно отпраздновал победу в матче с Федерером в Шанхае
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