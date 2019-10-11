Федерер — об отыгрыше с 5-6, 0:40 у Зверева: я был уже на полпути домой

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном матче соревнований в Шанхае. В трёх партиях он уступил немцу Александру Звереву — 3:6, 7:6, 3:6. В конце второй партии немец подавал на игру и имел тройной матчбол. Тем не менее швейцарец отыгрался и оформил брейк.



«После матча я сказал Саше, что он проявил характер, был силён сегодня. Интересно, что он сегодня практически не показывал раздражения или негатива. Разве что был один гейм, когда трижды подряд попал в трос при подаче.



Всё это действительно впечатлило меня, ведь за Сашей водится такое, он часто винит себя. Это всё психология. Особенно в этом сезоне. Буду счастлив, если в этом есть хотя бы один процент моей заслуги.



Конец второй партии? Да, это было потрясающе. Что там было? 6-5, 40:0, да? В такие моменты ты уже на полпути домой. Тем не менее я классно защищался и неплохо атаковал. Сумел вернуться и даже взять тяжелейший тай-брейк.



Собственно, у Зверева была масса шансов и во второй партии. Думаю, его успех в третьем сете стал закономерным, он это заслужил», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.

«Это моё время». Зверев бурно отпраздновал победу в матче с Федерером в Шанхае