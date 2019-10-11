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Циципас — о победах над «Большой тройкой»: вижу, что они боятся сильнее, чем я

Циципас — о победах над «Большой тройкой»: вижу, что они боятся сильнее, чем я
Теннис / ATP 0

Грек Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что стал 11-м теннисистом в истории, которому удалось обыграть каждого из представителей «Большой тройки» в течение одного сезона.

«Конечно же, я всегда мечтал побеждать игроков такого калибра. Каждый матч с ними — это прекрасная возможность выжать из себя максимум — это очень сильно мотивирует. На корте чувствую, что они напуганы сильнее, чем я. Именно это и позволяет мне чувствовать себя более расслабленно — знаю лишь, что должен показать свой уровень, а он не слишком уступает их теннису.

Знаете, когда ты играешь в свою игру и делаешь это агрессивно, соперникам действительно становится страшно. Этим методом я и вооружаюсь каждый раз в матчах с «Большой тройкой», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.

Следующим соперником Циципаса на соревнованиях в Шанхае станет первая ракетка России Даниил Медведев.

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