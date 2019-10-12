Одна из групп Итогового турнира АТР названа в честь беларуса Макса Мирного

Именем бывшего белорусского теннисиста Макса Мирного была названа одна из групп Итогового турнира АТР в парном разряде. Помимо Группы Макса Мирного лучшие парные теннисисты сезона будут сражаться в Группе Йонаса Бьоркмана. Одиночные группы будут носить имена Андре Агасси и Бьорна Борга, сообщает в своём «твиттере» теннисный журналист Михал Самульски.



42-летний Максим Мирный является олимпийским чемпионом Лондона-2012 и победителем шести турниров «Большого шлема» в парном разряде.



Действующими чемпионами Итогового турнира АТР являются немец Александр Зверев (в одиночном разряде) и дуэт Майк Брайан (США) / Джек Сок (США) — в парном.



ATP Finals — 2019 пройдёт с 11 октября по 17 ноября в Лондоне (Великобритания).