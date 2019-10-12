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Гауфф — о дебютной победе над игроком топ-10: нервничала только на матчболах

Гауфф — о дебютной победе над игроком топ-10: нервничала только на матчболах
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче соревнований в Линце (Австрия). В двух партиях она обыграла первую сеяную Кики Бертенс (7:6, 6:4), одержав свою дебютную победу на представительницей топ-10 рейтинга WTA.

«Сумасшествие. Определённо. Я очень горжусь собой, ведь это моя первая победа над топ-10. Кики играла прекрасно, весь матч был классным, я не могу больше ни о чём просить на этом турнире.

Знаете, я даже не нервничала. Только на матчболах. А должно быть наоборот. Впрочем, ничего страшного — главное, что я справилась.

Когда я ехала в Линц, то не знала, чего ожидать от себя. Теперь же я рада, что мне удалось по максимуму использовать свои возможности. Напомню, что в основную сетку я попала как лаки-лузер. Теперь же я в полуфинале! Надеюсь, смогу продолжить в том же духе», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.

Линц. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 16:25 МСК
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4  
7 7 		6  
         
Кори Гауфф
110
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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