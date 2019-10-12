Гауфф — о дебютной победе над игроком топ-10: нервничала только на матчболах

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче соревнований в Линце (Австрия). В двух партиях она обыграла первую сеяную Кики Бертенс (7:6, 6:4), одержав свою дебютную победу на представительницей топ-10 рейтинга WTA.



«Сумасшествие. Определённо. Я очень горжусь собой, ведь это моя первая победа над топ-10. Кики играла прекрасно, весь матч был классным, я не могу больше ни о чём просить на этом турнире.



Знаете, я даже не нервничала. Только на матчболах. А должно быть наоборот. Впрочем, ничего страшного — главное, что я справилась.



Когда я ехала в Линц, то не знала, чего ожидать от себя. Теперь же я рада, что мне удалось по максимуму использовать свои возможности. Напомню, что в основную сетку я попала как лаки-лузер. Теперь же я в полуфинале! Надеюсь, смогу продолжить в том же духе», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.

15-летняя Кори Гауфф впервые в карьере победила игрока из топ-10 рейтинга WTA