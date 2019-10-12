Медведев: только становясь все время лучше, можно продолжать побеждать

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как он стимулирует себя к постоянному прогрессу. Накануне первая ракетка страны вышел в полуфинал турнира в Шанхае, где сыграет с греком Стефаносом Циципасом.



«Со мной с шести лет работала тренер, которая постоянно твердила: «Сражайся до конца, играй как бешенный. Выигрывает только тот, кто перебросит больше мячей через сетку. Эти наставления было легко понять, так что все работало.



Нужно прогрессировать каждый день, только так можно достигнуть вершины и побеждать. Я могу сесть и расслабиться, думать, что до лета мне не нужно защищать очки, но я хочу стать ещё лучше. Нет времени смотреть оглядываться назад, концентрируюсь на нынешнем моменте», — приводит слова Медведева ATP Tour.





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