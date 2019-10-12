Зверев прокомментировал упущенный тройной матчбол на подаче в матче с Федерером

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал неуверенную игру в концовке второй партии четвертьфинального матча соревнований в Шанхае с Роджером Федерером. Немец вёл — 6:5, 40:0, подавая на матч, однако проиграл пять мячей подряд.



Уже на тай-брейке он снова подавал на матч при счёте 7:6, но снова проиграл три мяча подряд.



Тем не менее в третьей партии ему удалось сделать быстрый брейк, который стал единственным в матче, завершившемся со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.



«Очень важно, что, даже упустив в сумме пять матчболов, я сумел победить. И, что ещё важнее, я обыграл не просто соперника, а Роджера Федерера, который такие ошибки не прощает и забирает подобные матчи. Такие победы очень важные для будущего», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



За выход в финал Александр поспорит с представителем Италии Маттео Берреттини.