Федерер отказался комментировать конфликт с судьёй в матче со Зверевым

Швейцарец Роджер Федерер не стал развивать тему перепалки с судьёй на вышке в ходе четвертьфинального матча «Мастерса» в Шанхае (Китай). Напомним, судья оштрафовал 38-летнего теннисиста за дважды выбитый мяч за пределы корта.



«Зачем это комментировать? Чтобы вы потом в «Твиттере» что-то написали об этом? Было бы лучше, если бы вы хоть иногда писали что-нибудь хорошее. Следующий вопрос», — цитирует Роджера теннисный журналист Бен Роттенберг в «Твиттере».



Позже Роджер всё же дал комментарий по эпизоду в интервью швейцарской прессе. Третий номер рейтинга АТР заявил, что это был отдельный момент матча, который никак не повлиял на результат. Проиграл же Роджер, по его словам, исключительно из-за того, что прекрасно сыграл Зверев.

Федерер — об отыгрыше с 5:6, 0:40 у Зверева: я был уже на полпути домой