Федерер отказался комментировать конфликт с судьёй в матче со Зверевым
Швейцарец Роджер Федерер не стал развивать тему перепалки с судьёй на вышке в ходе четвертьфинального матча «Мастерса» в Шанхае (Китай). Напомним, судья оштрафовал 38-летнего теннисиста за дважды выбитый мяч за пределы корта.
«Зачем это комментировать? Чтобы вы потом в «Твиттере» что-то написали об этом? Было бы лучше, если бы вы хоть иногда писали что-нибудь хорошее. Следующий вопрос», — цитирует Роджера теннисный журналист Бен Роттенберг в «Твиттере».
Позже Роджер всё же дал комментарий по эпизоду в интервью швейцарской прессе. Третий номер рейтинга АТР заявил, что это был отдельный момент матча, который никак не повлиял на результат. Проиграл же Роджер, по его словам, исключительно из-за того, что прекрасно сыграл Зверев.
Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 13:30 МСК
6
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
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|6 7
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|7 9
|3
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
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