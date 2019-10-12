Россиянка Коваль со счётом 0:6, 0:6 проиграла в квалификации ВТБ Кубка Кремля

Российская теннисистка Влада Коваль потерпела сокрушительное поражение в матче первого круга квалификационного турнира ВТБ Кубок Кремля. В двух партиях она проиграла эстонке Кайе Канепи (1) со счётом 0:6, 0:6.



Продолжительность матча составила 45 минут. Следующей соперницей первой сеяной станет победительница матча Валентина Ивахненко (Россия) — Ангелина Калинина (Россия).



Действующей чемпионкой Кубка Кремля является уроженка Тольятти Дарья Касаткина. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. Интересно, что предстоящий розыгрыш соревнований станет юбилейным, 30-м в истории. Турнир пройдёт с 14 по 20 октября.

17-летняя Коваль дебютировала за сборную России в матче Кубка Федерации