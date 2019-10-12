Россиянка Коваль со счётом 0:6, 0:6 проиграла в квалификации ВТБ Кубка Кремля
Российская теннисистка Влада Коваль потерпела сокрушительное поражение в матче первого круга квалификационного турнира ВТБ Кубок Кремля. В двух партиях она проиграла эстонке Кайе Канепи (1) со счётом 0:6, 0:6.
Продолжительность матча составила 45 минут. Следующей соперницей первой сеяной станет победительница матча Валентина Ивахненко (Россия) — Ангелина Калинина (Россия).
Действующей чемпионкой Кубка Кремля является уроженка Тольятти Дарья Касаткина. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. Интересно, что предстоящий розыгрыш соревнований станет юбилейным, 30-м в истории. Турнир пройдёт с 14 по 20 октября.
17-летняя Коваль дебютировала за сборную России в матче Кубка Федерации
Российские теннисистки узнали соперниц в квалификации «ВТБ Кубка Кремля»
- 12 октября 2019
-
13:23
-
12:18
-
12:02
-
10:52
-
09:59
-
09:41
-
08:43
-
00:59
-
00:15
- 11 октября 2019
-
23:56
-
23:33
-
22:59
-
22:26
-
21:47
-
21:21
-
20:53
-
20:32
-
20:06
-
19:35
-
19:26
-
18:51
-
18:06
-
17:00
-
16:28
-
15:46
-
15:27
-
15:12
-
14:10
-
13:40
-
13:13
-
12:55
-
12:37
-
12:20
-
11:38
-
10:36
Партнерский контент