Финал «Мастерса» в Шанхае станет для Медведева шестым подряд

Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев пробился в финал престижных соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Для 23-летнего уроженца Москвы данный выход в решающий матч соревнований стал шестым подряд.



Ранее Даниил сражался за титулы в финалах Вашингтона (поражение от Кирьоса), Монреале (поражение от Надаля), Цинциннати (победа над Гоффеном), US Open (поражение от Надаля) и Санкт-Петербурге (победа над Чоричем).



За главный трофей соревнований в Шанхае россиянин поборется с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Маттео Берреттини (Италия, 11).



Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае