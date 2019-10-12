Медведев прокомментировал победу над Циципасом в 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса — 7:6 (7:5), 7:5.



«Стефанос сыграл отличный матч, мне же важно было сохранять свою подачу и не совершать много ошибок.



В целом очень тяжёлый матч. Стеф удивил в первом сете, так как играл агрессивно. Обычно в матчах с ним я просто держал мяч, но на этот раз пришлось атаковать. Важнейший гейм случился при счёте 4-4 — удалось спасти очко со счёта 0:40.



Причины победы? Думаю, дело в уверенности, приобретённой ранее. Теперь очень важно сохранить её на следующие матчи.



В первом сете я мог подавать немного лучше, но, опять таки, смотря с чем сравнивать. Если со вчерашним матчем, то тогда я подавал, наверное, лучше всего в карьере — сложно было бы повторить результат», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport.



«Трибуны? На самом деле они не были против меня. В Шанхае болеют всегда 50 на 50, корректно. Если это не Новак или Роджер. Просто публика хотела увидеть продолжение матча», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport 1.

Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае