Определились потенциальные соперники Медведева и Хачанова на Кубке Кремля

В Москве состоялась жеребьёвка основной сетки турнира «ВТБ Кубок Кремля». Среди прочих, своих потенциальных соперников узнали и лучшие теннисисты России — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.



Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев встретится с победителем матча, в котором сойдутся два обладателя уайлд-кард Алибек Хачмазов и Ален Авидзба.



Действующий чемпион соревнований Карен Хачанов сыграет с победителем пары Филипп Кольшрайбер (Германия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).



Третья ракетка России Андрей Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.



Ещё один россиянин Евгений Донской, также получивший уайлд-кард, померится силами с ещё одним казахстанским теннисистом Михаилом Кукушкиным.



Соревнования пройдут в период с 12 по 20 октября.