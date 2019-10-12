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Определились потенциальные соперники Медведева и Хачанова на Кубке Кремля

Определились потенциальные соперники Медведева и Хачанова на Кубке Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

В Москве состоялась жеребьёвка основной сетки турнира «ВТБ Кубок Кремля». Среди прочих, своих потенциальных соперников узнали и лучшие теннисисты России — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев встретится с победителем матча, в котором сойдутся два обладателя уайлд-кард Алибек Хачмазов и Ален Авидзба.

Действующий чемпион соревнований Карен Хачанов сыграет с победителем пары Филипп Кольшрайбер (Германия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Третья ракетка России Андрей Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Ещё один россиянин Евгений Донской, также получивший уайлд-кард, померится силами с ещё одним казахстанским теннисистом Михаилом Кукушкиным.

Соревнования пройдут в период с 12 по 20 октября.

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