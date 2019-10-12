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Бенчич получила уайлд-кард в основную сетку Кубка Кремля

Бенчич получила уайлд-кард в основную сетку Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Организаторы турнира «ВТБ Кубок Кремля» нашли возможность предоставить специальное приглашение в основную сетку турнира швейцарке Белинде Бенчич, которая ранее могла рассчитывать лишь на старт в квалификации соревнований. Об этом сообщил директор турнира Алексей Селиваненко.

«Поскольку Наталья Вихлянцева попала в основную сетку благодаря своему рейтингу, мы получили возможность предоставить место в «основе» швейцарской теннисистке Белинде Бенчич.

Таким образом, на нашем турнире три теннисистки будут бороться за место на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне – это Элина Свитолина, Кики Бертенс и Белинда Бенчич», — цитирует Селиваненко официальный сайт соревнований.

Турнирный путь Бенчич, получившая четвёртый номер посева, начнёт со второго круга. Соревнования пройдут в период с 12 по 20 октября.

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