Касаткина начнёт защиту титула на Кубке Кремля матчем с Ястремской

В Москве состоялась жеребьёвка основной сетки женского турнира «ВТБ Кубок Кремля». Среди прочих своих потенциальных соперников узнали и российские теннисистки.
Действующая чемпионка соревнований Дарья Касаткина сыграет с пятой сеяной из Украины Даяной Ястремской.
Шестая сеяная Анастасия Севастова из Латвии поборется за выход во второй круг с Александрой Саснович из Беларуси. Россиянка Светлана Кузнецова встретится с чешкой Каролиной Муховой, а Анастасия Павлюченкова сыграет с седьмой сеяной — представительнице Греции Марией Саккари.
Ранее стало известно, что теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич получила приглашение от организаторов в основную сетку турнира. Ранее сообщалось, что Бенчич свой путь в основную сетку начнёт в квалификации.
Соревнования пройдут в период с 12 по 20 октября.
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