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Россиянка Флинк обыграла девятикратную чемпионку турниров «Большого шлема»

Россиянка Флинк обыграла девятикратную чемпионку турниров «Большого шлема»
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Варвара Флинк поделилась впечатлениями от победы над девятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Бетани Маттек-Сэндс (5 титулов в паре, 4 – в миксте) в четвертьфинале квалификации ВТБ Кубка Кремля со счётом 6:2, 6:3.

«Как оцениваю матч? Хорошо. Я настраивалась на него, поскольку считаю, что она до сих пор показывает одну из лучших игр в карьере и в паре, и в одиночке, поэтому я долго настраивалась и рада, что всё хорошо сложилось.

Я старалась фокусироваться на своей игре, на себе. Здесь довольно много знакомых, семья, на кого я хотела бы обращать внимание, но не могу. Наверное, это помогло мне не обращать на неё внимания.

Если разбирать мою карьеру, меня часто останавливали травмы. У меня действительно их было очень много в период перехода из юниорской карьеры во взрослую. Я подолгу пропускала, выходила на турниры неготовая из-за травм. Сейчас я здорова и играю. Поэтому надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит слова Флинк пресс-служба соревнований.

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