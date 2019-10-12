Россиянка Флинк обыграла девятикратную чемпионку турниров «Большого шлема»

Российская теннисистка Варвара Флинк поделилась впечатлениями от победы над девятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Бетани Маттек-Сэндс (5 титулов в паре, 4 – в миксте) в четвертьфинале квалификации ВТБ Кубка Кремля со счётом 6:2, 6:3.
«Как оцениваю матч? Хорошо. Я настраивалась на него, поскольку считаю, что она до сих пор показывает одну из лучших игр в карьере и в паре, и в одиночке, поэтому я долго настраивалась и рада, что всё хорошо сложилось.
Я старалась фокусироваться на своей игре, на себе. Здесь довольно много знакомых, семья, на кого я хотела бы обращать внимание, но не могу. Наверное, это помогло мне не обращать на неё внимания.
Если разбирать мою карьеру, меня часто останавливали травмы. У меня действительно их было очень много в период перехода из юниорской карьеры во взрослую. Я подолгу пропускала, выходила на турниры неготовая из-за травм. Сейчас я здорова и играю. Поэтому надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит слова Флинк пресс-служба соревнований.
- 12 октября 2019
-
19:27
-
18:56
-
18:02
-
17:49
-
17:29
-
17:11
-
16:41
-
16:23
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
14:24
-
13:59
-
13:23
-
12:18
-
12:02
-
10:52
-
09:59
-
09:41
-
08:43
-
00:59
-
00:15
- 11 октября 2019
-
23:56
-
23:33
-
22:59
-
22:26
-
21:47
-
21:21
-
20:53
-
20:32
-
20:06
-
19:35
-
19:26
-
18:51
-
18:06