Энди Маррей в третий раз станет отцом

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей и его жена Ким Сирс готовятся в третий раз стать родителями. Об этом теннисист сообщил в интервью The Times.



«Очевидно, что ребёнок может появиться на свет в любое время. Вероятнее всего, на следующей неделе. Мне придётся скорректировать свой график, если не смогу поехать на турнир в Антверпен. Мой план — сыграть в Антверпене, а затем выступить на Кубке Дэвиса. Если ребёнок родится раньше, то я пропущу Антверпен, а потом, возможно, сыграю на «Мастерсе» в Париже», — отметил теннисист.



Энди Маррей с супругой уже воспитывают двух дочерей: трёхлетнюю Софию и Эди, которой в следующем месяце исполнится два года.



Супруги поженились в 2015 году. Для торжественного мероприятия пара выбрала родной для теннисиста город Данблейн.