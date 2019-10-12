Энди Маррей в третий раз станет отцом

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей и его жена Ким Сирс готовятся в третий раз стать родителями. Об этом теннисист сообщил в интервью The Times.
«Очевидно, что ребёнок может появиться на свет в любое время. Вероятнее всего, на следующей неделе. Мне придётся скорректировать свой график, если не смогу поехать на турнир в Антверпен. Мой план — сыграть в Антверпене, а затем выступить на Кубке Дэвиса. Если ребёнок родится раньше, то я пропущу Антверпен, а потом, возможно, сыграю на «Мастерсе» в Париже», — отметил теннисист.
Энди Маррей с супругой уже воспитывают двух дочерей: трёхлетнюю Софию и Эди, которой в следующем месяце исполнится два года.
Супруги поженились в 2015 году. Для торжественного мероприятия пара выбрала родной для теннисиста город Данблейн.
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