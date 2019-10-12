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Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Линце, упустив 3 матчбола

Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Линце, упустив 3 матчбола
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под восьмым номером, не смогла пробиться в финал соревнований. В матче за выход в решающий поединок она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 5:7. Первая ракетка России продолжает лидировать по показателю личных встреч – 2-1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. Александрова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету теннисистки из Латвии 2 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. По ходу поединка Александрова упустила три матчбола

Соперницей Остапенко по решающей встрече станет 15-летняя американка Кори Гауфф, в полуфинале обыгравшая представительницу Германии Андреа Петкович — 6:4, 6:4. В основную сетку соревнований теннисистка из США попала лишь в качестве «лаки-лузера» после поражения в квалификации.

Линц. 1/2 финала
12 октября 2019, суббота. 16:50 МСК
Екатерина Александрова
35
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 5
1 		7 7 7
         
Елена Остапенко
72
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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