Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Линце, упустив 3 матчбола

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под восьмым номером, не смогла пробиться в финал соревнований. В матче за выход в решающий поединок она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 5:7. Первая ракетка России продолжает лидировать по показателю личных встреч – 2-1.
Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. Александрова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету теннисистки из Латвии 2 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. По ходу поединка Александрова упустила три матчбола
Соперницей Остапенко по решающей встрече станет 15-летняя американка Кори Гауфф, в полуфинале обыгравшая представительницу Германии Андреа Петкович — 6:4, 6:4. В основную сетку соревнований теннисистка из США попала лишь в качестве «лаки-лузера» после поражения в квалификации.
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