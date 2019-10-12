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5 российских теннисисток стартовали с победы в квалификации ВТБ Кубка Кремля

5 российских теннисисток стартовали с победы в квалификации ВТБ Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

В Москве стартовали четвертьфинальные матчи квалификационного раунда за право выступить в основной сетке ВТБ Кубка Кремля. Побед сумели добиться пять российских теннисисток.

Людмила Самсонова обыграла соотечественницу, Камиллу Рахимову, со счётом 6:4, 3:6, 6:2, Варвара Грачёва одолела Басак Ерайдин из Турции – 6:0, 2:6, 6:3, Полина Кудерметова выиграла у чемпионки юниорского US Open в парном разряде россиянки Оксаны Селехметьевой – 7:5, 6:2, Варвара Флинк первенствовала во встрече с именитой американкой Бетани Маттек-Сэндс — 6:2, 6:3, а Анастасия Захарова – во встрече с украинкой Надеждой Киченок – 6:4, 6:4.

Влада Коваль потерпела сокрушительное поражение от эстонки Кайи Канепи со счётом 0:6, 0:6, Валентина Ивахненко уступила Ангелине Калининой из Украины – 3:6, 6:4, 4:6, Анастасия Гасанова проиграла бельгийке Кристен Флипкенс – 1:6, 2:6, Виталия ДьяченкоИзабелле Шиниковой из Болгарии – 1:6, 2:6, а Софья ЛансереОльге Данилович из Сербии – 6:3, 4:6, 0:6.

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