Медведев: если стану играть хуже, люди быстро забудут всё хорошее

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, обыгравший грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 7:5 в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай), поделился мыслями об успешных выступлениях в нынешнем сезоне.



«Я буду следующим громким именем после Новака, Рафы и Роджера? Для меня это комплимент. Рад слышать подобное, поскольку именно мои результаты заставляют людей говорить в таком ключе.



Дальше самый важный момент — продолжать добиваться тех же результатов и демонстрировать ту же игру, которую я показываю сейчас, потому что если мои позиции начнут понижаться, люди довольно быстро забудут обо всех хороших вещах. Так что я хочу работать и совершенствоваться каждый день», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP Tour.



В финале «Мастерса» в Шанхае россиянин встретится с пятой ракеткой соревнований немцем Александром Зверевым, обыгравшим итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:4.

Зверев: Медведев — лучший игрок мира прямо сейчас