Только один российский теннисист пробился финал квалификации ВТБ Кубка Кремля

В Москве стартовали полуфинальные матчи квалификационного раунда ВТБ Кубка Кремля. В борьбу за право выступить в основной сетке вступили четыре представителя России.



Победить удалось только Артёму Дубривному. 20-летний теннисист в напряжённом поединке обыграл Илью Ивашку из Беларуси со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Следующим соперником Дубривного станет словак Филип Горански, не пустивший в финал отборочного раунда россиянина Евгения Карловского – 4:6, 6:3, 6:0.



Алексей Ватутин завершил выступления на соревнованиях, уступив второму сеяному квалификации боснийцу Дамиру Джумхуру со счётом 4:6, 3:6, а Роман Сафиуллин проиграл Лукашу Росолу из Чехии – 3:6, 4:6.



ВТБ Кубок Кремля, призовой фонд которого составляет $ 922 520, завершится 20 октября.