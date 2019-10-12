Только один российский теннисист пробился финал квалификации ВТБ Кубка Кремля
В Москве стартовали полуфинальные матчи квалификационного раунда ВТБ Кубка Кремля. В борьбу за право выступить в основной сетке вступили четыре представителя России.
Победить удалось только Артёму Дубривному. 20-летний теннисист в напряжённом поединке обыграл Илью Ивашку из Беларуси со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Следующим соперником Дубривного станет словак Филип Горански, не пустивший в финал отборочного раунда россиянина Евгения Карловского – 4:6, 6:3, 6:0.
Алексей Ватутин завершил выступления на соревнованиях, уступив второму сеяному квалификации боснийцу Дамиру Джумхуру со счётом 4:6, 3:6, а Роман Сафиуллин проиграл Лукашу Росолу из Чехии – 3:6, 4:6.
ВТБ Кубок Кремля, призовой фонд которого составляет $ 922 520, завершится 20 октября.
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