Зверев не считает значимым, что Медведев проиграл ему все четыре личные встречи

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) под пятым номером, поделился впечатлениями от игры своего будущего соперника по финальному поединку — четвёртой ракетки мира Даниила Медведева — и прокомментировал статистику личных встреч с россиянином.



«В этом году он отличается от того, каким был в прежние годы. Я выигрываю по личным встречам — 4-0? Да? Без разницы. Это было довольно давно. В последний раз мы играли в Торонто в прошлом году. Это всё ещё достаточно давно. Медведев демонстрирует невероятный теннис», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP Tour.



В полуфинале немец обыграл 11-го сеяного из Италии Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:4. Медведев в матче за выход в решающий поединок одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (6) — 7:6 (7:5), 7:5.