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Корне вслед за Шараповой и Кербер снялась с турнира в Люксембурге

Корне вслед за Шараповой и Кербер снялась с турнира в Люксембурге
Теннис / WTA 0

Бывшая 11-я ракетка мира француженка Ализе Корне, в настоящее время занимающая 57-ю строчку рейтинга WTA, не выступит на турнире в Люксембурге. Причиной отказа от участия стала травма.

«Мне очень грустно, что приходится сниматься с турнира в Люксембурге. Травма, полученная в Линце, оставит меня вне корта на пару недель, но я успею прийти в форму и буду готова к финалу Кубка Федерации Франция – Австралия», — написала Корне в своём «твиттере».

Ранее от участия в соревнованиях категории International отказались две бывшие первые ракетки мира — россиянка Мария Шарапова и немка Анжелика Кербер. Несмотря на травму плеча, теннисистка из России прилетит в Люксембург, чтобы пообщаться с журналистами и встретиться с болельщиками.

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