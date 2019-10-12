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Циципас — об очередном поражении от Медведева: это просто надоело. Ненавижу себя

Циципас — об очередном поражении от Медведева: это просто надоело. Ненавижу себя
Теннис / ATP 0

Грек Стефанос Циципас, посеянный на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) под шестым номером, прокомментировал поражение от четвёртой ракетки мира Даниила Медведева со счётом 6:7 (5:7), 5:7 в матче за выход в финал соревнований. 21-летний уроженец Афин уступил россиянину во всех пяти личных встречах.

«Та же самая атмосфера, те же самые вещи снова и снова. Я совсем не хочу быть грубым, но это просто надоело. Надоело настолько, что я ненавижу себя за то, что попадаю в такую ситуацию, когда мне приходится играть по его собственным правилам, а не по моим», — приводит слова Циципаса Sport24.co.za.

В финале «Мастерса» в Шанхае Медведев встретится с немцем Александром Зверевым (2), обыгравшим 11-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:4.

Циципас опять послал Медведева и Россию. Ему не стыдно?
И это несмотря на то что мама Стефаноса – русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.
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