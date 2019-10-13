Остапенко – о победе над Александровой: игра была похожа на американские горки

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко прокомментировала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой в полуфинале турнира в Линце (Австрия) со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
«Здорово выйти финал. Конечно, я приехала сюда без каких-либо ожиданий, просто выиграть как можно больше матчей, потому что я выглядела не так хорошо в этом году. Здорово отказаться в финале на одном из последних турниров сезона и закончить его таким образом.
Когда я отыграла матчболы, мне показалась, что болельщики стали ещё больше вовлечены в игру. Они подумали: «Ух ты, здесь происходит что-то интересное!» Мне это очень понравилось. Многие поддерживали меня.
Первый сет был сложным, меня в нём не было. Александрова хорошо играла, выполняла очень сильные удары и отлично подавала. Мне было трудно найти свою игру и ритм, потому что она почти не ошибалась. Но потом во втором сете произошло несколько решающих моментов на тай-брейке. Затем в третьем сете у меня появилось больше возможностей. Это было немного похоже на американские горки, но мне всё-таки удалось победить», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.
- 13 октября 2019
-
00:37
- 12 октября 2019
-
23:46
-
23:00
-
22:24
-
22:12
-
21:25
-
20:56
-
20:29
-
20:12
-
20:02
-
19:37
-
19:27
-
18:56
-
18:02
-
17:49
-
17:29
-
17:11
-
16:41
-
16:23
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
14:24
-
13:59
-
13:23
-
12:18
-
12:02
-
10:52
-
09:59
-
09:41
-
08:43
-
00:59
-
00:15
- 11 октября 2019
-
23:56
-
23:33