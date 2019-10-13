Остапенко – о победе над Александровой: игра была похожа на американские горки

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко прокомментировала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой в полуфинале турнира в Линце (Австрия) со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.



«Здорово выйти финал. Конечно, я приехала сюда без каких-либо ожиданий, просто выиграть как можно больше матчей, потому что я выглядела не так хорошо в этом году. Здорово отказаться в финале на одном из последних турниров сезона и закончить его таким образом.



Когда я отыграла матчболы, мне показалась, что болельщики стали ещё больше вовлечены в игру. Они подумали: «Ух ты, здесь происходит что-то интересное!» Мне это очень понравилось. Многие поддерживали меня.



Первый сет был сложным, меня в нём не было. Александрова хорошо играла, выполняла очень сильные удары и отлично подавала. Мне было трудно найти свою игру и ритм, потому что она почти не ошибалась. Но потом во втором сете произошло несколько решающих моментов на тай-брейке. Затем в третьем сете у меня появилось больше возможностей. Это было немного похоже на американские горки, но мне всё-таки удалось победить», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Линце, упустив 3 матчбола