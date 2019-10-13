Текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев

Сегодня, 13 октября, пройдёт финал «Мастерса» в Шанхае (Китай), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и представитель Германии Александр Зверев (4). Поединок начнётся в 11:30 мск.

В личных встречах Зверев выигрывает — 4-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев



В полуфиналах Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Зверев сломил сопротивление Маттео Берреттини из Италии. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 322 885.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.