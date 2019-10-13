Текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев
Сегодня, 13 октября, пройдёт финал «Мастерса» в Шанхае (Китай), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и представитель Германии Александр Зверев (4). Поединок начнётся в 11:30 мск.
В личных встречах Зверев выигрывает — 4-0.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния.
Текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев
В полуфиналах Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Зверев сломил сопротивление Маттео Берреттини из Италии. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 322 885.
Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.
Циципас опять послал Медведева и Россию. Ему не стыдно?
И это несмотря на то что мама Стефаноса – русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.
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