Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев

Текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев
Теннис / ATP 0

Сегодня, 13 октября, пройдёт финал «Мастерса» в Шанхае (Китай), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и представитель Германии Александр Зверев (4). Поединок начнётся в 11:30 мск.

В личных встречах Зверев выигрывает — 4-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев

В полуфиналах Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Зверев сломил сопротивление Маттео Берреттини из Италии. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 322 885.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

Циципас опять послал Медведева и Россию. Ему не стыдно?
И это несмотря на то что мама Стефаноса – русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019