Медведев в двух сетах обыграл А. Зверева и победил на «Мастерсе» в Шанхае

В финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, уверенно обыграл немца Александра Зверева (4) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
В активе уроженца Москвы 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Зверев 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк.
Стоит отметить, что первый сет закончился двумя двойными ошибками Зверева подряд.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев.
В полуфиналах Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Зверев сломил сопротивление Маттео Берреттини из Италии. Призовой фонд соревнований составил $ 8 322 885.
Прошлый «Мастерс» в Шанхае выиграл серб Новак Джокович. В финале-2018 он победил хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.
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