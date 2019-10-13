Медведев в двух сетах обыграл А. Зверева и победил на «Мастерсе» в Шанхае

В финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, уверенно обыграл немца Александра Зверева (4) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

В активе уроженца Москвы 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Зверев 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Стоит отметить, что первый сет закончился двумя двойными ошибками Зверева подряд.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае Медведев — А. Зверев.



В полуфиналах Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Зверев сломил сопротивление Маттео Берреттини из Италии. Призовой фонд соревнований составил $ 8 322 885.



Прошлый «Мастерс» в Шанхае выиграл серб Новак Джокович. В финале-2018 он победил хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.