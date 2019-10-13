А. Зверев — Медведеву: наверное, сейчас ты лучший игрок в мире

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в финале «Мастерса» в Шанхае отметил нынешнюю форму россиянина Даниила Медведева. Уроженец Москвы одержал победу со счётом 6:4, 6:1 и завоевал титул.

«Я уже говорил вчера, что ты, наверное, лучший игрок в мире на текущий момент. Твоя игра просто невероятна», — приводит слова Зверева AFP.

Напомним, Медведев впервые обыграл Зверева. Ранее теннисисты встречались четыре раза и россиянин всё время проигрывал.



Даниил выиграл второй «Мастерс» в карьере и подряд (первая победа была в Цинциннати). До Медведева лишь испанцу Рафаэлю Надалю удалось победить в двух «Мастерсах» в 2019 году.

В нынешнем сезоне Медведев завоевал четвёртый титул и сравнялся по этому показателю с Надалем, сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом. В активе Даниила стало семь выигранных турниров.