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Тарпищев назвал Медведева «кудесником теннисного мяча»

Тарпищев назвал Медведева «кудесником теннисного мяча»
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) с немцем Александром Зверевым. Уроженец Москвы одержал победу в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

«Меня больше всего волнует, сколько сил осталось у Даниила. Он победил в Шанхае, потому что играет интереснее соперников. Написал ему эсэмэску, что он гениально сыграл. Даниил Медведев — настоящий кудесник теннисного мяча. Сейчас самое главное — грамотно восстановиться. Он приедет, и мы будем с ним разговаривать об этом», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».

Напомним, Медведев впервые обыграл Зверева. Ранее теннисисты встречались четыре раза и россиянин всё время проигрывал.

Даниил выиграл второй «Мастерс» в карьере и подряд (первая победа была в Цинциннати). До Медведева лишь испанцу Рафаэлю Надалю удалось победить в двух «Мастерсах» в 2019 году.

В нынешнем сезоне россиянин завоевал четвёртый титул.

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