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15-летняя Гауфф завоевала первый титул в карьере, обыграв Остапенко в Линце

15-летняя Гауфф завоевала первый титул в карьере, обыграв Остапенко в Линце
Теннис / WTA 0

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф выиграла первый турнир WTA в карьере. В финале соревнований категории International в Линце Гауфф, выступавшая в качестве лаки лузера, нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Остапенко подала 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Теннисистки впервые встретились друг с другом в официальных матчах.

Гауфф завоевала первый титул в карьере. Напомним, что в ходе соревнований Гауфф нанесла поражение первой ракетке турнира голландке Кики Бертенс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, со счётом 7:6, 6:4.

Линц. Финал
13 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Кори Гауфф
110
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
3 		6 2
         
Елена Остапенко
72
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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