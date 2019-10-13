15-летняя Гауфф завоевала первый титул в карьере, обыграв Остапенко в Линце

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф выиграла первый турнир WTA в карьере. В финале соревнований категории International в Линце Гауфф, выступавшая в качестве лаки лузера, нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Остапенко подала 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Теннисистки впервые встретились друг с другом в официальных матчах.

Гауфф завоевала первый титул в карьере. Напомним, что в ходе соревнований Гауфф нанесла поражение первой ракетке турнира голландке Кики Бертенс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, со счётом 7:6, 6:4.