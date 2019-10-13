Россиянин Артём Дубривный пробился в основную сетку турнира ВТБ Кубок Кремля, взяв верх над своим соперником Филипом Хорански из Словакии со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

«Атмосфера прекрасная. Дома всегда хорошо играется. Поддержка очень чувствуется. Когда столько людей приходят даже на квалификацию – это очень приятно. Вся эта энергия передаётся игроку. Был хороший матч. Соперника я знаю. Мы тренируемся вместе частенько. Я знал его, и мне было комфортно с ним играть. Сама арена очень красивая, и корты просто отличные», — приводит слова Дубривного пресс-служба соревнований.

В первом круге основной сетки Дубривному предстоит сыграть с восьмой ракеткой турнира Миомиром Кечмановичем из Сербии.