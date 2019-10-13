Дубривный пробился в основную сетку турнира ВТБ Кубок Кремля
Россиянин Артём Дубривный пробился в основную сетку турнира ВТБ Кубок Кремля, взяв верх над своим соперником Филипом Хорански из Словакии со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
«Атмосфера прекрасная. Дома всегда хорошо играется. Поддержка очень чувствуется. Когда столько людей приходят даже на квалификацию – это очень приятно. Вся эта энергия передаётся игроку. Был хороший матч. Соперника я знаю. Мы тренируемся вместе частенько. Я знал его, и мне было комфортно с ним играть. Сама арена очень красивая, и корты просто отличные», — приводит слова Дубривного пресс-служба соревнований.
В первом круге основной сетки Дубривному предстоит сыграть с восьмой ракеткой турнира Миомиром Кечмановичем из Сербии.
- 13 октября 2019
-
21:07
-
20:10
-
18:52
-
17:49
-
17:18
-
16:58
-
16:38
-
15:03
-
14:43
-
13:45
-
13:30
-
12:59
-
10:58
-
10:50
-
09:17
-
00:37
- 12 октября 2019
-
23:46
-
23:00
-
22:24
-
22:12
-
21:25
-
20:56
-
20:29
-
20:12
-
20:02
-
19:37
-
19:27
-
18:56
-
18:02
-
17:49
-
17:29
-
17:11
-
16:41
-
16:23
-
15:26
Партнерский контент