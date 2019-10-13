Только одна россиянка вышла в финал квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля»

В финале женской квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля» сыграет всего одна россиянка. Ей стала Варвара Грачёва, которая оказалась сильнее в поединке с соотечественницей Полиной Кудерметовой – 6:4, 6:2.
«Матч прошёл хорошо. Первый сет был тяжёлым. А во втором игра пошла легче, у соперницы было больше ошибок. Тем не менее Полина играет хорошо, она далеко пойдёт. По поводу завтрашнего матча сказать что-то сложно. Готовиться к нему буду как обычно, у меня есть свой план. На игру соперниц в записи смотреть не буду», — приводит слова Грачёвой пресс-служба соревнований.
За выход в основную сетку Грачёвой предстоит сразиться с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.
Отметим, что ещё одна россиянка, Варвара Флинк, уступила в упорном поединке канадке Габриэле Дабровски – 3:6, 4:6. Следующей соперницей канадки стала бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс, которая оказалась сильнее россиянки Людмилы Самсоновой – 7:5, 6:4. Поединок россиянки Анастасии Захаровой и Яны Чепеловой завершился победой словачки со счётом 6:4, 6:3.
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