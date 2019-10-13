Отец предсказал Гауфф победу на турнире WTA в Линце

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями от завоевания первого титула WTA в одиночном разряде. В финале турнира в Линце Гауфф обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 1:6, 6:2. При этом Гауфф не сумела выйти в основную сетку через квалификацию и выступала на турнире как лаки лузер.
«Я всё ещё потрясена и шокирована. Безумие даже говорить, что я выиграла первый титул WTA. Этого турнира даже не было в моём календаре, потому что я не рассчитывала сюда попасть. А теперь я чемпионка – это просто безумие. Я была лаки лузером, а теперь я выиграла турнир!
Когда я попала в основную сетку, папа сказал мне: «Ты не можешь дважды проиграть на одном турнире!». Уверена, он и подумать не мог, что я стану чемпионкой. Но он оказался прав!» — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.
- 13 октября 2019
-
22:28
-
21:19
-
21:07
-
20:10
-
18:52
-
17:49
-
17:18
-
16:58
-
16:38
-
15:03
-
14:43
-
13:45
-
13:30
-
12:59
-
10:58
-
10:50
-
09:17
-
00:37
- 12 октября 2019
-
23:46
-
23:00
-
22:24
-
22:12
-
21:25
-
20:56
-
20:29
-
20:12
-
20:02
-
19:37
-
19:27
-
18:56
-
18:02
-
17:49
-
17:29
-
17:11
-
16:41