Отец предсказал Гауфф победу на турнире WTA в Линце

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями от завоевания первого титула WTA в одиночном разряде. В финале турнира в Линце Гауфф обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 1:6, 6:2. При этом Гауфф не сумела выйти в основную сетку через квалификацию и выступала на турнире как лаки лузер.

«Я всё ещё потрясена и шокирована. Безумие даже говорить, что я выиграла первый титул WTA. Этого турнира даже не было в моём календаре, потому что я не рассчитывала сюда попасть. А теперь я чемпионка – это просто безумие. Я была лаки лузером, а теперь я выиграла турнир!

Когда я попала в основную сетку, папа сказал мне: «Ты не можешь дважды проиграть на одном турнире!». Уверена, он и подумать не мог, что я стану чемпионкой. Но он оказался прав!» — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.