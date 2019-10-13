Гауфф рассказала, на что потратит призовые за первый титул WTA

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, на что потратит призовые, полученные за первую победу на турнире WTA в одиночном разряде. В финале турнира в Линце Гауфф обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:3, 1:6, 6:2.

«Приближается Хэллоуин. Это один из моих любимых праздников, поэтому часть денег я планирую потратить на свой костюм. Уверена, что так и надо сделать. Какой костюм? Секрет. В прошлом году у WTA был конкурс на лучшие костюмы, и я заняла третье место. В этом году моя цель — выиграть!» — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

В ходе турнира в Линце Гауфф впервые вышла в полуфинал и в финал соревнований WTA. Гауфф, которая начала турнир, даже не будучи в топ-100 рейтинга WTA, в обновлённой мировой классификации дебютирует сразу в топ-75.