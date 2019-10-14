Александрова поднялась на 35-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 14 октября россиянка Екатерина Александрова поднялась на 35-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 14 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4962.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4942.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4401.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3995.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3705.
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35 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1385...
39 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306...
42 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1256...
53 (52). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...
62 (61). Анна Блинкова (Россия) — 926...
69 (67). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
88 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
92 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...
98 (96). Анна Калинская (Россия) — 608.
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