Медведев: жена постоянно припоминает: так что ты сказал в Вашингтоне, дорогой?

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале «Мастерса» в Шанхае немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1, рассказал о поддержке со стороны супруги и вспомнил, как в прошлом году на тренировке перед стартом на турнире в Вашингтоне проиграл сет французу Люка Пую со счётом 0:6.

«Жена всегда говорила, что я скоро войду в топ-10 и что я могу играть хорошо. Но во время той тренировки я взглянул на неё и сказала: „Игрок из топ-10 на тренировке 0:6 не проигрывает“. Теперь её очередь. Она всегда мне это припоминает: „Так что ты сказал в Вашингтоне в прошлом году, дорогой? Можешь мне напомнить?“.

В Шанхае я казался непобедимым, так как в итоге выиграл трофей. Я не люблю говорить о будущем, потому что никогда не знаешь, что тебя ждёт. На этой неделе, пожалуй, я действительно был непобедимым, но насчёт следующих недель не уверен. Даже на этой неделе были матчи, в которых я мог проиграть сет, а дальше мы не знаем, как всё могло бы пойти. Но раз я стал чемпионом, то могу просто радоваться", — цитирует Медведева официальный сайт тура.

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