Медведев: жена постоянно припоминает: так что ты сказал в Вашингтоне, дорогой?

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале «Мастерса» в Шанхае немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1, рассказал о поддержке со стороны супруги и вспомнил, как в прошлом году на тренировке перед стартом на турнире в Вашингтоне проиграл сет французу Люка Пую со счётом 0:6.
«Жена всегда говорила, что я скоро войду в топ-10 и что я могу играть хорошо. Но во время той тренировки я взглянул на неё и сказала: „Игрок из топ-10 на тренировке 0:6 не проигрывает“. Теперь её очередь. Она всегда мне это припоминает: „Так что ты сказал в Вашингтоне в прошлом году, дорогой? Можешь мне напомнить?“.
В Шанхае я казался непобедимым, так как в итоге выиграл трофей. Я не люблю говорить о будущем, потому что никогда не знаешь, что тебя ждёт. На этой неделе, пожалуй, я действительно был непобедимым, но насчёт следующих недель не уверен. Даже на этой неделе были матчи, в которых я мог проиграть сет, а дальше мы не знаем, как всё могло бы пойти. Но раз я стал чемпионом, то могу просто радоваться", — цитирует Медведева официальный сайт тура.
- 14 октября 2019
-
09:23
-
09:00
-
08:43
-
08:34
-
08:25
-
08:09
-
08:05
- 13 октября 2019
-
22:55
-
22:28
-
21:19
-
21:07
-
20:10
-
18:52
-
17:49
-
17:18
-
16:58
-
16:38
-
15:03
-
14:43
-
13:45
-
13:30
-
12:59
-
10:58
-
10:50
-
09:17
-
00:37
- 12 октября 2019
-
23:46
-
23:00
-
22:24
-
22:12
-
21:25
-
20:56
-
20:29
-
20:12
-
20:02