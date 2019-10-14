Медведев рассказал, как может стать первой ракеткой мира
Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил возможность занять первую строчку рейтинга ATP.
«Моя первая цель — выигрывать каждый матч. Именно так я и смогу стать первой ракеткой, если выиграю много матчей подряд. Но когда меня спросили об этом, я подумал, что до американских турниров следующего года мне нужно защищать не так много очков. Но я всё равно постараюсь показать отличные результаты, как в Шанхае. Успех в рейтинге станет большим бонусом», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
В 2019 году уроженец Москвы дошёл до финала Открытого чемпионата США, а также выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Всего на его счету 7 титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде.
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Даниил выиграл в Шанхае второй «Мастерс» подряд и опередил Роджера Федерера в чемпионской гонке.
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