15-летняя Гауфф прокомментировала завоевание чемпионского титула в Линце

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями от завоевания чемпионского титула соревнований в Линце (Австрия). Обыграв в финале Елену Остапенко, она стала самой юной победительницей турнира WTA за последние 15 лет.



«Я поражена и шокирована, это просто безумие. В начале сезона я даже не думала, что сыграю здесь, даже не рассчитывала попасть в основную сетку. Теперь же я чемпионка. Безумие.



Я попала в основу в качестве лаки-лузера, а теперь победила в финале. Перед матчем первого круга мой папа сказал: «Нельзя проиграть дважды по ходу одного турнира. Конечно, он не рассчитывал, что я стану чемпионкой, однако в итоге оказался прав», — цитирует 15-летнюю американку официальный сайт WTA.

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