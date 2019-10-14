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Хачанов стал восьмой ракеткой мира

Хачанов стал восьмой ракеткой мира
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 14 октября россиянин Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, его соотечественник Андрей Рублёв — на 31-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой четвёртую позицию.

Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 14 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3900.
8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2990.
9 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2860.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

31 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 1341.

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