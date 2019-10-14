Медведев хочет обойти Федерера по количеству трофеев «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что был бы не против обойти швейцарца Роджера Федерера по количеству трофеев, завоёванных на турнирах «Большого шлема».



«Не знаю, что мне сейчас ещё нужно. Разве что выиграть 21 «Шлем» для того, чтобы обойти по этому показателю Федерера», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.



В 2019 году уроженец Москвы дошёл до финала Открытого чемпионата США, а также выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Всего на его счету 7 титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде.



После победы на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке. В рейтинге АТР 23-летний уроженец Москвы располагается на четвёртой строчке — сразу же за Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

Медведев сейчас лучший в мире. Это реальность Даниил выиграл в Шанхае второй «Мастерс» подряд и опередил Роджера Федерера в чемпионской гонке.