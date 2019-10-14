15-летняя Гауфф рассказала, как ей помог Федерер

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая победительницей турнира в Линце (Австрия), рассказала о советах, которые ей дал швейцарец Роджер Федерер.

«Роджер дал мне некоторые советы после того, как я проиграла в первом круге юниорского Australian Open в 2018 году. Он сказал, что не нужно слишком много думать о давлении и случившейся драме. Он рассказал мне о перспективах. Теперь я стараюсь больше наслаждаться игрой и два года спустя почти не вспоминаю о том поражении.

Сейчас я на сто процентов уверена, что сыграю в Люксембурге. Это будет последний мой турнир в этом году. Там я также сыграю в паре. Это возможность сыграть на двух турнирах подряд. Я достигла всех своих целей в этом году, но должна продолжать прогрессировать.

Я не ожидала, что сейчас вообще буду выступать в WTA-туре. Я новичок в Туре, не встречалась со многими теннисистками. Чем больше матчей проведу, тем увереннее и опытнее стану", — цитирует Гауфф AFP.