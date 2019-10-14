Друг разбил машину Кирьоса стоимостью $ 300 тыс.

Австралийский теннисист Ник Кирьос оказался в центре внимания, после того как его роскошный автомобиль попал в аварию в Боннере (Австралия). Машина, которой управлял друг уроженца Канберры, врезалась в столб, сообщает Daily Mail. Инцидент произошёл вечером 13 октября. В ДТП никто не пострадал, но автомобиль Кирьоса Dodge Challenger SRT Demon, стоимость которого оценивается в $ 300 тыс., был серьёзно повреждён.

Фото доступно в «твиттере» Telegraph Sport.

Источник отмечает, что в Австралии всего четыре подобных автомобиля.



Полиция сообщила, что Ник не находился за рулём во время аварии, но при этом не подтвердила информацию о том, что он находился на пассажирском сидении. Кирьоса увидели на месте ДТП, когда он вытаскивал вещи из своей машины. Также сообщается, что друзья теннисиста увидели фотографа, который сделал несколько снимков аварии. Они потребовали удалить кадры.



В сентябре Ник был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати.