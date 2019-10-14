Циципас: игра Медведева — это скука

Грек Стефанос Циципас прокомментировал игру первой ракетки России Даниила Медведева. Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз, и во всех случаях победителем с корта уходил россиянин. Последняя встреча Стефаноса и Даниила случилась на «Мастерсе» в Шанхае.



«Игра Медведева? Слушайте, я не хочу показаться грубым, но это скука. Просто скука.



У него классная подача, вернув которую, вы начинаете бесчисленное количество раз просто перебивать мяч через сетку. Пока не допустите ошибку.



Чтобы выиграть у Даниила розыгрыш, нужно ударить по мячу изо всех сил — так, чтобы он не успел за ним. В противном случае розыгрыш продолжится — он будет возвращать мячи снова и снова», — цитирует Циципаса Tennis Head.

Циципас — об очередном поражении от Медведева: это просто надоело. Ненавижу себя